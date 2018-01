"Melaverde" arriva a Brisighella per conoscere la mora romagnola

Brisighella è di nuovo protagonista della puntata di "Le Storie di Melaverde", programma di Canale 5 dedicato al patrimonio enogastronomico e naturalistico nostrano condotto da Edoardo Raspelli. Il gastronomo raggiungerà i colli di Brisighella per presentare al pubblico la storica razza suina della mora romagnola, un maiale nero che negli ultimi 30 anni ha rischiato di scomparire, ma che oggi continua a vivere grazie a un progetto di recupero particolare. Nella puntata, in onda domenica 14 alle 11, verrà mostrato come grazie a un accordo tra un imprenditore e diversi allevatori siano nati nuovi allevamenti dove i maiali sono liberi di pascolare allo stato semibrado e dove la tecnologia e il benessere animale hanno permesso di incrementare notevolmente la popolazione della mora. Una puntata in nome della tradizione romagnola dove non può mancare la figura dell'azdora, la donna di casa.