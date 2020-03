Mente agli agenti durante il controllo 'anticoronavirus': rischia sei anni di carcere

La Polizia locale della Bassa Romagna ha messo in campo numerose pattuglie al fine di far rispettare le norme vigenti per limitare il contagio. Gli agenti, negli ultimi sette giorni, hanno controllato più di 600 esercizi pubblici e verificato le autocertificazioni relative agli spostamenti di 200 persone.

In 11 casi sono scattate le denunce nei confronti di cittadini che si erano spostati dal proprio domicilio per futili motivi; in uno di questi, inoltre, la dichiarazione resa alla Polizia locale è risultata falsa, pertanto si è aggiunta una segnalazione all’Autorità giudiziaria per falsa attestazione. Si ricorda che le persone possono muoversi dal proprio domicilio unicamente per tre motivi: lavoro, stato di necessità, salute. Spostarsi senza giustificato motivo comporta una sanzione penale che prevede fino a tre mesi di arresto e, nel caso di autocertificazione falsa, la pena prevista è ben più grave e può prevedere fino a 6 anni di reclusione.

"Mai come ora facciamo appello al buon senso dei nostri concittadini - ha rimarcato Daniele Bassi, sindaco di Massa Lombarda con delega alla sicurezza per l’Unione della Bassa Romagna - La situazione non va sottovalutata e una nostra imprudenza potrebbe costringere il sistema sanitario a carichi di lavoro ulteriori che in questo momento vanno assolutamente evitati. Mettiamo da parte gli egoismi e comportiamoci come comunità, è un sacrificio tanto nobile quanto necessario. La Pubblica amministrazione sta facendo uno sforzo enorme per garantire il rispetto delle regole, ma tutti devono collaborare se vogliamo superare presto questa emergenza”.