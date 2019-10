Mentre fa le pulizie trova un'arma: sarà analizzata dai Ris. "A Marinara vigiliamo h24"

Recuperata nei giorni scorsi una mitraglietta Skorpion nel controsoffitto delle toilette a terra riservate ai diportisti del Marina. Si tratta di un’arma piuttosto datata che pare fosse in uso, circa 60 anni fa, all’esercito Cecoslovacco e a corredo aveva anche il caricatore, probabilmente inserito nel suo alloggiamento per facilitarne l’occultamento. A recuperarla è stata il personale addetto alle pulizie della struttura. L'arma sarà sottoposta alle analisi dei Carabinieri dei Ris di Parma. Il sostituto procuratore Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo contro ignoti.

Da Marinara si evidenzia "la cura che il personale presta a tutte le strutture del Porto Turistico, anche a quelle usualmente meno soggette a verifiche tant’è che “l’occultatore”, pensando forse di avere a che fare con la disattenzione diffusa in altre strutture, ha scelto quel puerile nascondiglio. Ma ha fatto male i conti. Marinara ha una squadra di 10 ormeggiatori che vigilano con attenzione, 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno, su tutte le strutture che fanno parte dell’offerta ai diportisti, toilette a terra e sui pontili incluse; a questi si aggiunge la guardiania armata notturna, sempre a protezione dei diportisti nonché il sistema di telecamere, in parte evidenti ed in parte occultate anche se segnalate".

"Certo come cittadini non è facile sentirsi sicuri pensando che qualche soggetto gira per la strada con un’arma, ma almeno chi soggiorna a Marinara ha qualche beneficio in più - viene evidenziato -. Una decina di angeli custodi che si prende cura di barche e diportisti, anche negli anfratti più oscuri come un controsoffitto".