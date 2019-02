Per San Valentino il menù dell'amore: parte del ricavato andrà a Linea Rosa

Un menu di San Valentino destinato a Linea Rosa. Per tutta la prossima settimana, da lunedì 11 a sabato 16 febbraio, la "ristocceria" Acquapazza di viale della Lirica 57 ha ideato due diversi menu (da consumare in loco oppure da asportare in un comodo “love box”) per la festa degli innamorati, disponibili sia a pranzo che a cena. Parte del ricavato sarà devoluto a Linea Rosa, l’associazione che da quasi trent’anni si impegna a tutela delle donne in difficoltà.

L’iniziativa è stata presa di comune accordo dai titolari del locale, che è a gestione familiare (lo guida l’esperta Mimma, trent’anni di esperienza in cucina, e punta molto sull’entusiasmo imprenditoriale dei due giovani figli, Samuel ed Alessia), e dai vertici ravennati dell’associazione.