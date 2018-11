Menzione speciale "Città per il verde" al nuovo parco di Barbiano

La giuria ha conferito all’unanimità al Comune di Cotignola la menzione speciale per la sezione “Verde urbano” del premio “La città per il verde 2018”, per il progetto di realizzazione del parco di via Quasimodo a Barbiano. La cerimonia di premiazione ufficiale si terrà venerdì 9 novembre a Rimini nell’ambito di Ecomondo, il prestigioso salone internazionale della green economy, saranno rese pubbliche le motivazioni dell’assegnazione del riconoscimento. A ritirare il premio per il Comune di Cotignola sarà il vicesindaco, Pier Luca Baldini.

Il premio “La città per il verde”, di iniziativa della casa editrice “Il verde editoriale”, conferisce i suoi riconoscimenti ai Comuni italiani che si sono impegnati nello sviluppo e nella manutenzione del patrimonio verde e nella sostenibilità ambientale, investendo in modo eccellente il proprio impegno e le proprie risorse a favore del verde pubblico. Per la prima volta quest’anno il premio sarà assegnato anche ad altri enti pubblici, a strutture private a finalità pubblica e ad associazioni di volontariato che hanno saputo valorizzare gli spazi verdi di loro competenza. Il Comune di Cotignola verrà premiato con una targa di riconoscimento, un abbonamento annuale gratuito alla rivista Acer, un accesso all’area riservata del sito www.ilverdeeditoriale.com e l’autorizzazione ad apporre sulla propria carta intestata il logo del premio seguito dall’anno di assegnazione. A tutti i partecipanti inoltre il Touring Club regalerà la guida alle bandiere arancioni, il marchio di qualità turistico ambientale per l’entroterra che l’associazione da oltre quindici anni assegna ai piccoli Comuni.