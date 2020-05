Le meraviglie della natura romagnola: riapre il Podere Pantaleone

Di nuovo visitabile dopo la chiusura per l’emergenza Covid-19, il Podere Pantaleone di Bagnacavallo resterà aperto nel mese di maggio – vista la notevole richiesta del pubblico – sia il sabato che la domenica dalle 14.30 alle 18.30. A giugno invece l’Oasi naturalistica sarà aperta la domenica dalle 15.30 alle 19.30.

L’ingresso sarà libero e gratuito.

Durante l’apertura sarà presente un operatore dell’Associazione Lestes al quale ci si potrà rivolgere per informazioni. Saranno in distribuzione i pieghevoli a colori in carta riciclata e altri gadget. Varranno naturalmente tutte le disposizioni in vigore riguardanti il distanziamento sociale e il divieto di assembramento.

Un’altra buona notizia riguarda poi l’iniziativa Natura nella notte, che da 24 anni propone visite guidate notturne tra lucciole, assioli, gufi e pipistrelli e che non si era potuta svolgere a causa dell’emergenza sanitaria. Natura nella notte si svolgerà nelle serate di sabato 23, sabato 30 e domenica 31 maggio, sabato 6, domenica 7 e sabato 13 giugno a partire dalle 21. La prenotazione è obbligatoria, siccome gli ingressi sono contingentati nel rispetto delle norme di sicurezza, contattando l’Ufficio Informazioni Turistiche dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna oppure il Podere Pantaleone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Podere Pantaleone si trova lungo la via omonima, laterale di via Stradello. Ingresso gratuito.