Tra le bancarelle del mercatino spunta una cartolina di Enzo Ferrari

Domenica 11 agosto nuova edizione de La Pulce nel Baule: il mercatino dell’usato con finalità di recupero torna a Ravenna, nell’area parcheggio del Pala de André, con il suo carico di curiosità, sorprese, piccoli grandi affari. Un luogo in cui si può trovare davvero di tutto, dall’abbigliamento vintage, all’arredamento, passando per accessori, libri, bijoux e molto altro.

Dopo la testimonianza di Anna, che a distanza di cinquant'anni ha ritrovato sui banchi espositivi le sue lettere che credeva perdute,e quella del 38enne che ha trovato tra le bancarelle un messaggio di suo nonno scomparso, c’è anche chi in una delle scorse edizioni, curiosando fra il materiale in esposizione, ha “scoperto” due pezzi davvero unici, a tema “automobilistico”: una cartolina firmata da Enzo Ferrari (1898 -1988) con la quale l’imprenditore declinava gentilmente un invito per un autoraduno a Rovigo, spiegando di avere già preso un impegno in precedenza, e una foto di saluti inviata dal celebre pilota toscano Gastone Brilli Peri (1893-1930) a un’amica a Ferrara. Nell’immagine si vedeva lo sportivo in posa davanti alla sua auto. “Quando emergono cose simili è come trovare un piccolo tesoro – spiega il venditore protagonista della scoperta - non tanto per il valore economico, ma per quello storico ed emotivo: è come illuminare un attimo privato nella vita di questi grandi personaggi, sentirli un po’ più ‘nostri’”.

Per chi desidera fare un tuffo nel passato alla scoperta di pezzi vintage e delle loro straordinarie storie l’appuntamento con La Pulce nel Baule è per domenica 11 agosto dalle 7 alle 17. L’evento è aperto, previa iscrizione, a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, favorendo il riuso e il riciclo. Spazio come sempre anche all’associazionismo, con le bancarelle gestite dai volontari. Sono a disposizione i servizi igienici. Tutte le edizioni del mercatino vengono confermate o meno in base alle previsioni meteo dell’Aeronautica e di Arpa. Per informazioni: 0544511337 – 3356540559. Ingresso ai visitatori gratuito.