Mercatone Uno, la banca sospende i mutui ai dipendenti rimasti a casa

La Cassa di Ravenna spa, al fine di sostenere con immediatezza le famiglie coinvolte e penalizzate dalla crisi della società Mercatone Uno, ha deliberato una serie di iniziative a favore dei dipendenti del Mercatone fra le quali, per coloro che ne facciano espressa richiesta e risultino in regola col pagamento delle rate, la sospensione, per la durata massima di dodici mesi, delle rate dei mutui ipotecari in essere con la Cassa.