Mercatone uno: venerdì presidio di lavoratori e sindacati

Le lavoratrici e i lavoratori di Mercatone Uno di Russi insieme a Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil continuano la loro lotta per rivendicare il loro lavoro: venerdì 7 giugno i lavoratori saranno presenti con un banchetto/presidio al mercato di Russi dalle 8,30 alle 12,30, per sensibilizzare e condividere con i cittadini di Russi, e non solo, la loro vertenza. Sindacati e lavoratori chiedono che le istituzioni si attivino in tempi rapidi per cercare figure imprenditoriali solide, in grado di riaprire il punto vendita fornendo garanzie di un lavoro serio.