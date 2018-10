Messa in Duomo per l'anniversario della morte di San Guido Maria Conforti

Lunedì 5 novembre alle 8, nella Cattedrale di Ravenna, celebrerà la Santa Messa monsignor Giorgio Biguzzi, vescovo emerito e già missionario per molti anni in Sierra Leone. Insieme a lui concelebreranno alcuni missionari saveriani che risiedono nel Centro di spiritualità “San Guido Maria Conforti”, dove i religiosi abitano, a San Pietro in Vincoli. L’occasione della celebrazione eucaristica è l’anniversario della morte di San Guido Maria Conforti, che fu vescovo di Ravenna dal 1902 al 1904 e fondatore dei missionari saveriani.