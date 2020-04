Le Messe di Pasqua in diretta streaming, radio e tv: dove vederle

Celebrazioni senza fedeli anche per la Settimana santa, ma in diretta radio, tv e in streaming per essere in comunione con i fedeli. Come richiesto dalle attuali norme per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e come stabilito dagli orientamenti della Cei per la celebrazione della Settimana Santa non sarà possibile, in nessuna parrocchia della Diocesi, celebrare con la presenza dei fedeli. Molte parrocchie si sono organizzate per trasmettere in diretta sulla pagina Facebook o sul canale YouTube della parrocchia e le altre hanno comunque avvisato i fedeli dell’orario di inizio delle celebrazioni.

Tutte le celebrazioni del Triduo della Cattedrale, presiedute dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni e concelebrate dal parroco don Arienzo Colombo, saranno trasmesse in streaming sulla pagina Facebook "Risveglioduemila" e via radio da Ravegnana Radio Inblu (94 Mhz). In particolare, la Messa in Coena Domini è in programma giovedì 9 aprile alle 18. La celebrazione della Passione sarà venerdì 10 aprile, alle 18. Sabato 11 aprile, sarà invece Teleromagna a trasmettere, sul canale 14, la Veglia pasquale alle 21. Infine, domenica 12 aprile la Messa di Pasqua sarà trasmessa sulla pagina Facebook e da Ravegnana Radio alle ore 11. Le dirette sono accessibili anche a chi non ha un profilo Facebook digitando su pc o lo smartphone www.facebook/watch.