Per la Messa delle vocazioni in diretta su Rai Uno un coro di giovani dalle parrocchie

Canteranno per la prima volta in pubblico davanti alle telecamere di Rai 1. Un coro inter-parrocchiale di giovani della diocesi animerà la messa in occasione della Giornata nazionale delle Vocazioni, in programma domenica, alle 11 a San Giovanni Evangelista che appunto sarà trasmessa in diretta nazionale. Il coro è formato da una trentina di ragazzi, provenienti da varie parrocchie che hanno una tradizione di musica corale (Portomaggiore, San Biagio, San Rocco, Santa Maria in Porto, Santerno, San Giuseppe Operaio, Malva, Consandolo, Porto Fuori) e anche da fuori diocesi.

Nelle ultime settimane hanno provato insieme in diverse occasioni per affinare i canti in scaletta che avranno un tema vocazionale. “Diciamo che stiamo cercando di sdrammatizzare”, spiega la direttrice del coro Carlotta Oriani: la diretta su Rai 1 non può che emozionare. Ma l’aspetto più complicato, oltre ai tempi precisi da rispettare, spiega Carlotta, è “mettere insieme stili e tradizioni diverse a livello parrocchiale e cercare di cantare con una voce sola”.

Si stanno ultimando gli ultimi preparativi nella chiesa di San Giovanni Evangelista per la Messa di domenica che sarà presieduta dall’Arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni e chiuderà le celebrazioni per la Giornata mondiale delle Vocazioni in Italia. Per sabato alle 12 sono in programma le ultime prove con le telecamere della Rai.