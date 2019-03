Mette in piedi un'officina abusiva: scovato dalle forze dell'ordine, finisce nei guai

Operazione per la tutela e salvagurdia dell'ambiente eseguita dagli uomini della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina e della Provinciale di Ravenna qualche giorno fa. Gli operatori di polizia giudiziaria dei due comandi hanno scovato in via Tabacca un uomo di origini moldave che aveva messo in piedi un officina meccanica abusiva di riparazione veicoli, senza però aver nessun contratto di smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi

Lo stesso raccoglieva gli oli esausti in secchi di plastica, le batterie venivano maneggiate e depositate al suolo senza alcuna precauzione, e le parti meccaniche smontate direttamente sul terreno, con la conseguente dispersione nell'ambiente e infiltrazione nei terreni di elementi dannossisimi per l'ambiente e pericolosi per la salute degli uomini e degli animali.

Per l'uomo è così scattata la denuncia per gestione illecita di rifiuti speciali ed è scattato il sequestro penale dell'area dove esercitava, oltre alle sanzioni amministrative previste per l'esercizio dell'attività di riparatore di auto. Nell'operazione si è chiesto anche l'ausilio degli operatori dell'Arpae per le verifiche di loro competenza e gli accorgimenti urgenti da mettere in essere. La tutela dell'ambiente è uno dei compiti prioritari della polizia locale, e le operazioni congiunte tra il comando manfredo e quello della polizia provinciale di Ravenna continueranno anche nei prossimi giorni. La Polizia Municipale di Faenza prosegue gli accertamenti nelle materie di competenza (commercio/edilizia).