Mezza tonnellata di gel igienizzante donata all'ospedale di Ravenna

Dopo la consegna di un ventilatore polmonare all’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, avvenuta nei giorni scorsi, Cuore e Territorio mercoledì ha consegnato mezza tonnellata di gel igienizzante al nosocomio cittadino, importantissimo per arginare la diffusione del nuovo Coronavirus, in particolare in ambiente ospedaliero. Presenti al momento della donazione, fra gli altri, il direttore sanitario Paolo Tarlazzi, l’urologo Salvatore Voce, i cardiologi dell’Ospedale Anna Chiara Nuzzo e Matteo Lisi, il presidente di Cuore e Territorio Giovanni Morgese, la psicoterapeuta Francesca Siboni. Altri camion sono già pronti a consegnare nuove forniture di dispositivi di protezione individuale a medici, infermieri, forze dell’ordine e istituzioni, oltre a ulteriori ventilatori polmonari e caschi completi di generatore di ventilazione non invasiva.

