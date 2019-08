Mezzano, da martedì lavori di asfaltatura in via Perilla

A partire da martedì 3 settembre sarà eseguito un intervento di asfaltatura di via Perilla a Mezzano. L'intervento, che interesserà tutto il tratto di competenza comunale per una lunghezza di circa 900 metri a partire da via Argini, consiste nella posa di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso e rientra nell' ambito dei lavori a canone dell'appalto di Global service manutentivo del patrimonio stradale del Comune. La durata prevista dovrebbe essere di 3 o 4 giorni lavorativi. Essendo la via Perilla una strada a fondo chiuso, le modifiche alla viabilità comporteranno un divieto di transito per i non residenti, mentre potranno transitare residenti e mezzi di soccorso.