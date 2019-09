Michele Serra porta la sua "Amaca di domani" a Faenza

Manca solo un giorno al "Post Talk”, l’appuntamento organizzato dal giornale il Post in programma per sabato 21 settembre all’interno di Faventia Sales-Complesso ex Salesiani di Faenza (via San Giovanni Bosco 1) e al Teatro Masini (piazza Nenni 3). A poche ore dall’evento, il giornalista di Repubblica Michele Serra, tra i protagonisti della manifestazione, è arrivato in città e ha incontrato, nella sede del Comune, il sindaco Giovanni Malpezzi e il vice sindaco Massimo Isola.

Nel corso dell’incontro, a Michele Serra è stata donata una ceramica, uno dei simboli delle eccellenze di Faenza. Il 21 settembre Michele Serra porterà al Teatro Masini, alle 21, il suo spettacolo “L’Amaca di domani”, monologo teatrale comico e sentimentale dedicato alla sua celebra rubrica su Repubblica in cui narra le persone e gli argomenti trattati nel corso degli anni nello spazio a lui riservato sul quotidiano.