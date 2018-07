Michelle Hunziker sceglie Milano Marittima per una vacanza con la sua famiglia

Michelle Hunziker ha scelto Milano Marittima per concedersi qualche giorno di relax insieme alla sua famiglia sulle spiagge della riviera romagnola. La celebre showgirl svizzera ha infatti soggiornato per qualche giorno al Palace Hotel insieme al marito Tomaso Trussardi, alla figlia Aurora Ramazzotti in compagnia del fidanzato Goffredo Cerza e alle figlie più piccole Sole e Celeste. "Dieci giorni in compagnia di una persona meravigliosa, affascinante, simpatica, disponibile, genuina e umile nonostante la sua grandezza. Michelle, sei semplicemente unica", ringraziano dall'hotel.