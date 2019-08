Avevano ancora il cordone ombelicale: abbandonati altri micini

Abbandonati ancora col cordone ombelicale attaccato. Altri cinque gattini abbandonati sono stati recuperati sabato mattina in un cortile privato a San Pietro in Vincoli. "Si tratta di un'opera di umani, perchè mamma gatta li avrebbe nascosti e non certo lasciati sul cemento, al sole e senza cibo - spiegano dall'associazione Clama, che ha segnalato l'ennesimo ritrovamento di piccoli felini abbandonati -. Anche questi sono da allattare". Denunciano dall'associazione: "L'emergenza è continua e le volontarie sono allo stremo. Sono necessarie campagne di informazione e sterilizzazione da parte delle istituzioni". Solo pochi giorni fa l'associazione ha segnalato il ritrovamento di nove gattini piccolissimi accanto ai cassonetti in via Chiesuola a Russi.

Clama, con il "progetto Maria Elena", offre la possibilità di accedere a sterilizzazioni a prezzi popolari o gratuite. Per ogni informazione consultate il sito www.assclama.org o contattateci tramite mail. - clama2010@libero.it - o cellulare (dopo le 15,00) : 3496123736. "Ma è chiaro che le associazioni, per quanto volenterose, non possono risolvere da sole problemi gravissimi ed arginare emergenze ogni anno più pressanti - viene rimarcato -. Per questo invitiamo ancora una volta le istituzioni ad attivarsi per campagne di informazione e sterilizzazione, fornendo ai cittadini informazioni e contatti utili".