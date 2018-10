Miele, formaggi e salumi a chilometro zero: torna il mercato "Villaggio slow"

Il Mercato “Villaggio Slow” riapre dopo la pausa estiva nel pomeriggio di venerdì 5 ottobre alle 16,00 presso il Villaggio del Fanciullo, in via Del Pino 102/104 (angolo via 56 Martiri). Promotori dell’iniziativa sono il Villaggio del Fanciullo – Cooperativa Sociale e Slow Food Ravenna.

Il Villaggio del Fanciullo ha avviato da alcuni anni sui tre ettari di sua proprietà a Ponte Nuovo di Ravenna, una attività agricola e due volte alla settimana organizza presso la propria sede un “Mercatino a km zero” offrendo in vendita diretta i prodotti del suo orto. In collaborazione con Slow Food Ravenna è nata l’idea di allargare il mercato di Ponte Nuovo ad altri produttori agricoli, alimentari e artigianali che si riconoscono nei principi di salubrità, di filiera corta e di rispetto ambientale che Slow Food promuove da anni sostenendo “i prodotti della terra buoni, puliti, giusti e sani per tutti”. Il Mercato, a cui è stato dato il nome di “Villaggio Slow”, offrirà a tutti i suoi clienti i prodotti coltivati direttamente dai propri espositori, oltre che i prodotti trasformati quali confetture, formaggi, salumi, miele, uova etc. etc. Saranno anche offerti i prodotti dell’artigianato caratteristico della tradizione romagnola.

“Villaggio Slow” non sarà solo un momento commerciale, ma nell’intenzione dei due enti organizzatori sarà occasione di iniziative di animazione, degustazioni di prodotti e di attività didattiche che promuovano la più ampia diffusione dei principi che stanno alla base di una agricoltura sana e di una equilibrata alimentazione. Venerdì 5 sarà possibile anche assaggiare il gelato artigianale prodotto dai ragazzi ospiti del Villaggio del Fanciullo nel proprio laboratorio “Villagelato” Il Mercato “Villaggio Slow” si terrà tutti i venerdì fino al 7 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 19,30.