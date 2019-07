Milano Marittima devastata dal maltempo: la Regione stanzia mezzo milione di euro

E' stato stanziato lunedì il primo mezzo milione di euro per la ripresa di Milano Marittima dopo il maltempo del 10 luglio scorso. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: "La prova di carattere dei romagnoli in occasione della tragedia di Milano Marittima, devastata in poche ore ma in un solo giorno ripartita esattamente come prima, non deve sorprendere: fa parte di quel dna che gli emiliano-romagnoli da sempre hanno - spiega Bonaccini - Siamo gente abituata a lamentarsi molto poco e a rimboccarsi le maniche. I danni sono stati ingenti sia al patrimonio pubblico che a quello privato, e per questo abbiamo chiesto lo stato d'emergenza al Governo, mentre come Regione Emilia Romagna abbiamo già stanziato il primo mezzo milione di euro a vantaggio dei cittadini e delle imprese di Milano Marittima e di Cervia. La pineta è un patrimonio che non appartiene solo a Cervia, ma all'Emilia Romagna e al paese: rassicuro il sindaco che saremo di fianco a loro finche non verrà ripristinata esattamente come era prima. Ai tanti che hanno applaudito la capacità di reagire della nostra gente e magari vorrebbero aiutare dico: venite a trovarci in Romagna, tutti i servizi aperti e pronti ad accogliervi!".