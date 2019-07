Milano Marittima devastata dalla tempesta: "Ci attiveremo per i risarcimenti"

"Oggi è il giorno della solidarietà nei confronti dei cittadini e delle imprese travolte dalla terribile tromba d'aria che si è abbattuta su Milano Marittima, ma da domani sarà già il momento della conta dei danni, a seguito della quale ci attiveremo sia presso la Regione Emilia-Romagna che presso l'Europarlamento per ottenere risarcimenti a nome di coloro che hanno subìto danni”. Questa l'agenda del consigliere regionale Andrea Liverani e dell'Eurodeputato Massimo Casanova, entrambi in quota Lega, che ribadiscono come “compito della politica sia quella di essere accanto ai territori che hanno affidato loro la rappresentanza, e, soprattutto, trovare soluzioni quando si manifestano calamità naturali rovinose come quella provocata dalla tromba d'aria che ha mietuto danni in tutta la Romagna, ed in particolare la provincia di Ravenna tra Cervia e la frazione di Milano Marittima”.

“Al momento devono ancora essere quantificati, tuttavia la sensazione è che i danni riportati dal territorio romagnolo siano ingenti, visto e considerato anche come la zona sia particolarmente affollata data la stagione estiva - ha sottolineato Liverani - Pertanto è necessario che la politica non chiuda gli occhi di fronte a questa calamità, ma si attivi per dare risposte concrete alla cittadinanza”. “Benché eletto nella circoscrizione del Sud – ha aggiunto Casanova – il legame con la mia terra natale è e rimarrà sempre molto stretto. Pertanto non posso non prendermi a cuore i danni e i disagi che i miei concittadini dovranno fronteggiare nei prossimi giorni e settimane. Il profondo legame con la Romagna, infatti, non solo non mi permette di chiudere gli occhi su questa vicenda, ma mi induce ad attivarmi sin da ora per rappresentare e tutelare le istanze di cittadini e imprese romagnole presso il Parlamento europeo”.