Mille corridori tra le strade di Ravenna per la 'Night Run'

Si è svolta giovedì sera l’edizione 2019 di "Night Run", l’appuntamento organizzato e promosso da 12 anni nel cuore della città di Ravenna al calar del sole, con oltre mille iscritti complessivi alle varie iniziative in programma. Piazza Kennedy, sede della partenza e palcoscenico principale della manifestazione, è diventata, per un pomeriggio e fino a tarda sera, il cuore pulsante della città tra i colori delle tenute sportive dei partecipanti e la musica che li ha accompagnati.

Il pomeriggio si è aperto con la disputa di "Speed Ru", uno scatto veloce di 50 metri nel mezzo della piazza come appuntamento promozionale dedicato ai bambini dai 3 ai 17 anni, tesserati per le società di atletica del territorio e non. Proprio i più piccoli hanno dato spettacolo con la loro genuinità e la voglia semplicemente di correre, prima delle batterie finali dedicate ai ragazzi che hanno registrato anche l’assegnazione del Memorial "Maurizio Rivano" ai più veloci della gara sui 50 metri ovvero Anna Babini fra le femmine, classe 2006 tesserata per la Mameli Ravenna, e Gabriele Fortarezza della Academy Ravenna Athletics classe 2005, tra i maschi.

Conclusa la "Speed Run", è toccato alla prima partenza di "Night Run", quella ludico motoria per i non competitivi e camminatori, con oltre settecento persone al via tra runner allenati ed altri occasionali, famiglie e gruppi di amici. A seguire, altre due gare riservate agli atleti competitivi suddivisi per categorie e sesso che hanno potuto apprezzare un percorso assolutamente originale.