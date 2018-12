Le evoluzioni acrobatiche di Ghiaccio Spettacolo incantano Milano Marittima

E' stato un weekend dell’Immacolata ricco di eventi a Milano Marittima. Sabato l'appuntamento cloud è stata la Parata dell’Immacolata con Babbo Natale, Elfi, Nataline e ospiti da favola a sorpresa. Domenica pomeriggio si sono esibiti sulla rotonda di ghiaccio più grande d’Europa, gli artisti della compagnia Ghiaccio Spettacolo, incantando il pubblico con le loro evoluzioni acrobatiche sulle note di intramontabili brani. Anche quest’anno uno spettacolo di autentiche emozioni sul ghiaccio.

Tre coppie si sono esibite in diversi numeri e coreografie, alternando momenti corali a acrobazie a due e a tre. Il divertimento in pista è proseguito con Papeete On Ice, il dj set a cura del brand più famoso di Mima che scalderà l’atmosfera a ritmo di musica. Nel pomeriggio è stato inaugurato anche il Giardino degli alberi artistici, con l’art director Francesca Caldari.