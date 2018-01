Minacce a Davide Fabbri, testa di maiale e frasi minacciose sulla sua auto

Frasi di minaccia, "Farai la fine di Buonanno", e una testa di maiale mozzata lasciata sul tettuccio della sua auto. Brutto risveglio per Davide Fabbri, meglio conosciuto come il "Vikingo", che mercoledì mattina ha fatto il macabro ritrovamento uscendo dalla sua abitazione di Cervia. Ad annunciarlo, sulla sua pagina Facebook, è lo stesso Fabbri, un passato nel mondo dello spettacolo con tanto di "naufragio" all'Isola dei Famosi, che da anni porta avanti la sua "crociata" a favore di una chiesa più ortodossa e che vanta di essere il pronipote del Duce. "Una cosa pazzesca - commenta l'ex Vichingo sul web - che ci lascia senza parole". Numerosi i messaggi che, sulla pagina del social network, sono arrivati in sua solidarietà. Dopo il ritrovamento della testa di maiale, Fabbri ha spiegato di aver denunciato il tutto ai carabinieri di Cervia, dove risiede.