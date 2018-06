Minaccia la convivente di lasciare l'Italia con i figli: volo di sola andata per un irregolare

Al culmine di una lite ha minacciato la convivente che prima o poi e ne sarebbe andato da Faenza portando con se i loro figli di due e tre anni. E la donna, di nazionalità romena, impaurita ha chiesto l'intervento della Polizia. L'episodio si è consumato martedì sera tra le mura di un'abitazione a Faenza. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante del Commissariato, che hanno appurato come l'uomo, un 33enne di nazionalità albanese, fosse clandestino sul territorio nazionale.

Infatti, nonostante avesse recentemente tentato di regolarizzare la sua posizione richiedendo al Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna l’autorizzazione alla permanenza in Italia per seguire i propri figli, si è visto respingere la richiesta perchè gravato da numerosi procedenti inerenti la violazione sulla normativa del soggiorno in Italia dei cittadini extracomunitari, guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcool ed un recente arresto per detenzione ai fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente (circa un chilo) e porto abusivo d’armi.

Per tale motivo il cittadino albanese è stato condotto in Commissariato di Faenza, dove è stata attivata la procedura, con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna, al fine di procedere alla definitiva espulsione dell’uomo dal territorio nazionale. Mercoledì mattina il Prefetto di Ravenna ha disposto l’espulsione del cittadino albanese; dopo la convalida dell’atto, da parte del Giudice di Pace, il 33enne, su disposizione del Questore Rosario Eugenio Russo è stato accompagnato all’aeroporto di Roma per essere imbarcato sul primo volo utile con destinazione Tirana.