Minaccia madre e compagna durante la lite: la Polizia interviene e trova la droga

La Polizia di Stato ha denunciato un 26enne cervese per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di giovedì una Volante del posto di Polizia di Cervia è intervenuta presso un’abitazione della città per la segnalazione di un’accesa lite in famiglia. Ad attenderli in strada, i poliziotti hanno trovato una donna che si dichiarava preoccupata per l’atteggiamento tenuto dal figlio 26enne, che si era chiuso in casa dopo una discussione familiare conclusasi con accese minacce nei confronti della compagna del ragazzo e della madre, che avevano così abbandonato l’abitazione.

Gli agenti, grazie alle chiavi fornite dalla madre del giovane, sono entrati così all’interno della casa, trovando il giovane all’interno della taverna dove era chiaramente percettibile un forte odore di marijuana. I poliziotti hanno così proceduto a una perquisizione dell’abitazione, in seguito alla quale hanno rinvenuto e sequestrato due barattoli in vetro e due involucri in cellophane contenenti, complessivamente, 17,6 grammi di marijuana, un involucro in cellophane contenente 1,25 grammi di hashish oltre a un involucro in plastica - il contenitore giallo contenente 52 semi di marijuana. Il 26enne è stato quindi condotto negli uffici del Posto di Polizia di Cervia dove è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.