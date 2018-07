Minaccia una coppia di camperisti con una mazza da baseball: turista denunciato

Brandendo una mazza da baseball ha minacciato una giovane coppia di ravennati. La Polizia di Stato ha denunciato per minacce e porto di oggetti atti ad offendere un 54enne padovano domiciliato a Lido di Dante.

La lite tra i tre è nata a causa del parcheggio del camper della coppia, che avrebbe ostruito un passo della villetta dove soggiornava il turista veneto impedendogli di utilizzare per ore la propria auto parcheggiata nel cortile. Gli agenti di una volante, giunti sul posto, hanno potuto constatare che un pneumatico del camper era stato sgonfiato: riportata la calma, i poliziotti hanno chiesto spiegazioni in merito alla mazza da baseball al turista veneto che, in maniera collaborativa, l'ha prelevata dall’interno dell'abitazione consegnandola agli agenti, che l'hanno poi posta sotto sequestro. Il cancello della casa che dà sulla strada non è contrassegnato dal passo carrabile, mentre di fronte allo stesso erano disegnate a terra le strisce bianche del parcheggio. Dopo aver sentito alcuni testimoni, il turista padovano è stato denunciato in stato di libertà.