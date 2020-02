Troppi alcolici durante la serata in discoteca: minorenne finisce in ospedale

Brutto episodio che conferma ancora una volta quanto sia importante l'informazione e la prevenzione sui pericoli del consumo eccessivo di alcolici, soprattutto in giovane età. Nella notte tra sabato e domenica una ragazza minorenne, di 17 anni, si è sentita male dopo aver trascorso la serata in una discoteca del ravennate. Non si esclude che possa aver bevuto ancor prima di arrivare al locale e aver poi, eventualmente, continuato al suo interno.

La giovane, residente nel bolognese, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Lugo con un'alcolemia alta. La 17enne, dopo le cure, ha trascorso la notte in ospedale ed è stata dimessa domenica mattina. In discoteca sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno trasportato la ragazza in ospedale, e i Carabinieri.