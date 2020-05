Minorenni ritrovate sul tetto di un magazzino ad "ammirare il panorama"

La bravata di due ragazzine minorenni, di 16 e 17 anni, è costata cara alle giovanissime che sono state multate per le violazioni delle norme anticontagio. A dare l'allarme alla polizia Municipale è stato il custode della Coop di Via Faentina che ha raccontato di aver visto due giovanissime arrampicarsi sul tetto dello stabile utilizzando una scala. Gli agenti sono accorsi sul posto e, saliti a loro volta sul tetto, hanno trovato le ragazzine. Alla richiesta del motivo per cui si erano allontanate, le due hanno candidamente risposto di essere salite "per guardare il paesaggio". Le minorenni, entrambe in buone condizioni, non avrebbero fatto uso di alcolici o stupefacenti e alla fine sono state riconsegnate ai genitori non prima di essere state sanzionate per le violazioni delle norme anticontagio.

