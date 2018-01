Minuti di terrore in una casa del forese: rapina con sequestro di persona

Minuti di terrore nella prima serata di venerdì ad Alfonsine, in via Valeria. Secondo quanto emerso dalle prime frammentarie informazioni pare che all’interno di un’abitazione ci sia stata una rapina con sequestro di persona. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri che fino a tarda serata sono rimasti all’interno della casa per cercare di capire l’esatta dinamica della rapina e per reperire elementi utili alle indagini. Al momento della stesura dell’articolo non trapelano particolari dettagli, se non che i rapinatori sarebbero fuggiti nell’oscurità e che una persona è stata accompagnata in ospedale in stato di shock per accertamenti. SEGUIRANNO MAGGIORI INFORMAZIONI