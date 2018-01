Commando entra in una casa della campagna ravennate: legato e picchiato un uomo

Minuti di terrore nella prima serata di venerdì ad Alfonsine, in via Valeria, per un uomo di 71 anni. Un commando composto da tre individui, a quanto sembra proveniente dall’est Europa almeno dall’accento e armati di una pistola probabilmente giocattolo, è infatti penetrato nell’abitazione dell’uomo. Lo hanno legato ai polsi con del nastro adesivo e picchiato brutalmente. I malviventi, che poi hanno fatto perdere le loro tracce, si sono impossessati pare di tre fucili da caccia, detenuti secondo la normativa vigente.

Dopo minuti di terrore, e visibilmente sotto shock, il 71enne è riuscito a liberarsi e a dare l’allarme. Sul posto si è precipitato il cognato che ha chiamato i soccorsi. Sono intervenuti i Carabinieri che fino a tarda serata sono rimasti nell’abitazione per cercare di raccogliere elementi utili alle indagini. E’ caccia serrata ai tre delinquenti. L’anziano è stato trasportato all’ospedale per le cure del caso da un’ambulanza del 118 giunta sul luogo della rapina.