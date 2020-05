Mirabilandia verso la riapertura: "Migliaia di lavoratori potranno tornare a respirare"

“Mirabilandia, Gardaland e molti altri parchi divertimento potranno riaprire rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie. È l’impegno preso mercoledì dal Governo grazie all’ ordine del giorno accolto e da me sottoscritto insieme ai colleghi Gerardi e Zicchieri". A parlare è il parlamentare della Lega, Jacopo Morrone. "Se, come ci auguriamo, il Governo Conte rispetterà l’impegno preso, più di 80.000 lavoratori impiegati in questi parchi potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo”.

