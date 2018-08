Da Fusignano a Capo Nord e ritorno in bici: Mirko realizza l'impresa da "Guinness"

Ha percorso 11mila chilometri in bicicletta in 105 giorni per affrontare un'impresa "da record": un viaggio da Fusignano a Capo Nord e ritorno in sella alla sua due ruote. Partito il 5 maggio da Fusignano, sabato 18 agosto Mirko Caravita ha fatto ritorno a casa, dove è stato accolto a braccia aperte dalla moglie, dai cittadini e dal sindaco Nicola Pasi, che lo ha ricevuto durante l'ingresso in città.

Il 41enne di Lugo, residente a Fusignano, nel 2012 ha deciso di vendere la sua auto per spostarsi solo in bici o in treno, e ora ha concluso questa emozionante esperienza. "Senza parole, oggi la pagina del diario, la più bella, l'avete scritta voi - commenta commosso Mirko - Chilometro dopo chilometro ho incontrato gli amici che hanno poi pedalato e mi hanno scortato fino alla piazza di Fusignano. Qui la commozione è stata tanta: vedervi in tanti, con l'affetto e l'abbraccio di tutto il paese e dell'amministrazione comunale e rivedere dopo tre mesi e mezzo mia moglie. Una pagina bellissima di questo viaggio l'avete scritta voi. Ora inizia un "nuovo viaggio", il ritorno alla quotidianità che, dopo un esperienza di questo tipo, non sarà più la stessa, è inevitabile. Di questo ne riparleremo... ma non finisce qui!".

