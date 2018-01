"Miss Mamma", sul podio 5 'bellissime' ravennati: la vincitrice è di Russi

Proseguono in tutta Italia le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2018”, concorso nazionale di bellezza - simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni, giunto quest’anno alla sua 25esima edizione. Nell’area eventi del “Pamela Dancing” di Faenza si è svolta una selezione per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2018”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici e in prove creative e artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Emanuela Marcuccio, 30enne casalinga di Russi, mamma di David Luigi di tre anni. Emanuela è una simpatica mamma con capelli biondi e occhi azzurri, con il sogno di aprire una pasticceria. Altre le mamme della provincia premiate: "Miss Mamma Italiana Dolcezza” Fania Savorani, 35enne operaia di Cotignola, mamma di Diana ed Ettore di 7 e 1 anno; “Miss Mamma Italiana Fashion” Milena Guidi, 44enne casalinga di Fusignano, mamma di Michael, Consuelo e Maria Giulia di 25, 22 e 12 anni; “Miss Mamma Italiana Romantica” Tonia Lemma, 43enne casalinga di Faenza, mamma di Maria, Alessia, Ilaria e Marianna di 22, 17, 14 e 7 anni; “Miss Mamma Italiana Solare” Larisa Nicoletta Ciobanu, 25enne barista di origini romene residente a Cervia, mamma di Nicolas di 5 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne”, Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce tre milioni di donne italiane in età fertile.