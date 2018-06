La sua simpatia travolge tutti: sul podio di Miss Nonna anche la cervese Carla Ridolfi

Domenica a Telgate, in provincia di Bergamo, si è svolta la 14esima edizione di "Miss Nonna Italiana", il primo concorso nazionale ideato e condotto da Paolo Teti, dedicato alle nonne di tutte le età. Con la presenza di un numerossissimo pubblico, 16 nonne, provenienti da tutta Italia, 41 anni la partecipante più giovane (la bolognese Angela Cibotari), 82 anni la nonna più grande in gara (la bresciana Angiolina Bertoli), hanno sfilato e si sono "sfidate" in varie prove, infatti, tutte le partecipanti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare e ballare con i propri nipoti, recitare una poesia, cantare una ninna nanna e cimentarsi in varie prove creative e sportive. "Miss Nonna Italiana 2018" è la 47enne Marzia Saponi, di Gavardo (Brescia), mamma di Manuel, Samantha e Cristian, di 25, 24 e 20 anni e nonna di Simone di 6 mesi. Sul podio è salita anche la cervese Carla Ridolfi, 64 anni, baby sitter, mamma di Federica di 36 anni e nonna di Riccardo di 4 anni. Per lei la fascia di "Miss Nonna Simpatia".