"Mobilità elettrica: problemi e soluzioni", corso di formazione gratuito

In occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile Anci Emilia-Romagna, in collaborazione con l'Ordine degli ingegneri della provincia di Ravenna e il Comune di Faenza, ha organizzato un corso di formazione gratuito dal titolo "Una capillare rete di ricarica al servizio della mobilità elettrica: problemi e soluzioni".

Il corso-seminario, rivolto ai funzionari comunali e ai professionisti iscritti agli Ordini professionali delle province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, si terrà mercoledì 19 settembre presso il cinema Sarti (via Carlo Cesare Scaletta 10, Faenza) dalle 9 alle 13 circa. Sarà presente l'assessore all'Ambiente del comune di Faenza Antonio Bandini che tratterà l'argomento "Trasporto pubblico sostenibile: come programmare un servizio di autobus elettrici. Il caso virtuoso di Faenza". L'obiettivo principale del corso è illustrare ai partecipanti come agire per accelerare il percorso d' installazione di colonnine e punti di rifornimento condominiali, risolvendo i problemi normativi e accedendo ai finanziamenti e incentivi disponibili. Dietro la guida degli esperti, durante la mattinata saranno affrontate diverse tematiche della mobilità elettrica tra cui: gli aspetti tecnici essenziali, le complessità giuridiche, gli aspetti economici e le esperienze di car sharing e di car pooling.