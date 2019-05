Mobilità sostenibie, il 'Green-go bus' raddoppia i collegamenti

Oltre mezzo milioni di utenti, quasi 150mila nell'ultimo anno. Un servizio di navetta elettrico e gratuito, che collega piazzale Pancrazi con il centro storico. E' il Green-Go Bus Faenza, che da lunedì 20 maggio raddoppia: una nuova linea, infatti, collegherà ogni 15 minuti con un percorso circolare via della Costituzione (Casa della Salute/Parcheggio scambiatore) con il centro (fermata in via XX Settembre). Possibilità di sosta anche in piazzale Sercognani, via Naviglio (Poste) e via Garibaldi.

"Dobbiamo cambiare le nostre abitudini in fatto di mobilità - spiega il sindaco Giovanni Malpezzi - Ce lo chiedono Regione ed Europa, ma soprattutto ce lo impone la nostra coscienza: scelte concrete per migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente in generale, per noi e per chi verrà dopo di noi. Le navette, insieme agli incentivi per l'uso delle bici, sono il nostro contributo per passare finalmente dalle parole ai fatti".

Gli orari del nuovo Green-Go Bus (leggermente diversi dalla linea di piazzale Pancrazi): dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 19.30.