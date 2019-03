Mobilità sostenibile, a Lugo novità dedicate al bike sharing e ai piedibus

A Lugo prendono il via nelle prossime settimane alcuni nuovi progetti per la mobilità sostenibile, dedicati alla promozione di nuove abitudini di vita sulla mobilità ciclabile, urbana, casa-scuola e casa-lavoro. Tra i progetti pensati per la mobilità sostenibile c’è il “Piano Metrominuto”, dedicato alla mobilità pedonale. Nel centro di Lugo verranno infatti sistemati alcuni cartelli con le indicazioni di possibili percorsi pedonali da seguire per raggiungere i luoghi d’interesse della città.

In ciascun cartello sarà presente anche un QR Code con cui è possibile accedere alla mappa indicante tutti i percorsi da seguire con relativi tempi di percorrenza dai principali parcheggi perimetrali al centro storico. Obiettivo del progetto, su cui sono stati investiti complessivamente 20mila euro, unitamente alla realizzazione delle segnaletica delle cosiddette “zone 30”, è quindi sensibilizzare la cittadinanza sulla convenienza nel muoversi a piedi, sia in termini di tempo che di salute, oltre alla messa in sicurezza del centro storico, rallentando il flusso veicolare a favore di ciclisti e pedoni.

Per quanto riguarda la mobilità ciclabile c’è invece il progetto di bike sharing che vede un investimento complessivo di 53mila euro. Il Comune di Lugo ha infatti deciso di intervenire sulla sostituzione delle 16 biciclette già esistenti a questo scopo con mezzi più nuovi. Chi vorrà utilizzare le bici per spostarsi comodamente in città può noleggiare la chiave del lucchetto presso lo sportello Comunico in Comune (accesso da largo Relencini) e recarsi in uno dei punti in cui sono posizionate le biciclette: stazione ferroviaria, Carabinieri e in via Foro Boario. È inoltre in corso una valutazione sull’inserimento di altre formule di bike sharing a flusso libero in cui non sono presenti stazioni fisse di prelievo e restituzione bici.

È inoltre partito lunedì il progetto di piedibus che promuove la mobilità sostenibile nel percorso casa-scuola dei ragazzi delle scuole di tutta l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Questi “scuolabus” che si muovono a piedi con un capolinea, fermate, orari e percorsi stabiliti accompagneranno, grazie alla presenza di volontari, i bambini nelle rispettive scuole senza alcun impatto sull’ambiente. Il piedibus è stato istituito nell’ambito del progetto “La Bassa Romagna prende piede”, che ha visto un investimento complessivo dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna di circa 43mila euro. Per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei cittadini per gli spostamenti verso il centro l’Amministrazione comunale ha inoltre deciso di rendere gratuito, in via sperimentale, per i prossimi due mesi, il mercabus, il servizio di trasporto garantito ai cittadini il mercoledì, in occasione del mercato settimanale. La novità riguarda i prossimi mercoledì fino al 15 maggio (con esclusione del primo maggio in quanto festivo) per favorire la mobilità sostenibile, come auspicato dal Piano Traffico del Comune di Lugo.