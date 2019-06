'Mobilitiamo', in piazza per parlare di mobilità sostenibile nei percorsi casa-lavoro

Si terrà martedì 18 giugno alle 18.30, sotto il voltone della Molinella a Faenza, l’evento finale di Mobilitiamo, il progetto partecipativo promosso dall’Unione dei Comuni della Romagna Faentina per raccogliere dai cittadini idee e proposte per migliorare gli spostamenti casa-lavoro sul territorio. Nelle scorse settimane sono stati somministrati questionari e promosse attività di sensibilizzazione sul tema sull’intero territorio dell’Unione e, nel corso dell’evento finale, si propone di stimolare ulteriormente i cittadini ad essere parte attiva di questo processo partecipativo.

"Abbiamo già un buon numero di dati disponibili - sottolinea Doriana Togni, presidente di RicercAzione - che anticiperemo ai cittadini già nel corso dell’evento del 18 giugno con l’auspicio di dare vita ad una vera e propria discussione costruttiva su un tema che interessa numerosi ambiti: dai tempi di conciliazione famiglia-lavoro alla gestione economica personale, dall’ambiente alla salute. Ci aspettiamo che tanti cittadini scelgano di partecipare per costruire insieme proposte e soluzioni innovative e sostenibili".

Mobilitiamo è il percorso per la definizione partecipata di interventi nell’ambito della mobilità sostenibile per i percorsi casa-lavoro per le aree artigianali e industriali finanziato dalla Legge Regionale 15/2018 “Sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche”. Obiettivo del progetto è sondare tramite un questionario le abitudini dei cittadini e sviluppare una proposta di mobilità sostenibile che risponda alle esigenze espresse, da declinare nei vari comuni dell’Unione della Romagna faentina.