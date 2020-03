Modalità di accesso al Servizio sociale associato

Il Servizio sociale associato, con sede centrale in Via Massimo d'Azeglio 2, riceve il pubblico esclusivamente su appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 15 alle 17. Per richiedere un appuntamento è possibile contattare l'ufficio Front office e accoglienza ai seguenti recapiti: telefono 0544482550, mail accoglienzasociale@comune.ra.it.