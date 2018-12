Modifiche al piano sosta: il parcheggio diventa a tariffa agevolata

Il Comune di Faenza, dopo la sollecitazione di qualche settimana fa del deputato di Forza Italia Simona Vietina, ha varato alcune modifiche al piano sosta estendendo la tariffa agevolata di 180 euro annui e 100 euro per sei mesi anche a tutta via Manzoni. "Una modifica che finalmente mette in condizione i docenti dell’Istituto Oriani di poter parcheggiare a pochi metri dal luogo di lavoro usufruendo di una agevolazione da tempo richiesta - commenta soddisfatta Vietina - A inizio novembre avevo scritto al sindaco e alla giunta chiedendo proprio la possibilità di introdurre la tariffazione agevolata per questa zona della città che, soprattutto in orari mattutini, non presentava un elevato numero di presenze. Un'agevolazione che però si sarebbe rivelata indispensabile per gli insegnanti dell’Oriani che da tempo sollecitavano un intervento di questo tipo (l’abbonamento ordinario infatti costava 325 euro per un anno e 170 per sei mesi). Ringrazio dunque sindaco e giunta per la sensibilità dimostrata e per aver dato valore, in questo modo, non solo al prezioso lavoro svolto dai docenti, ma all’intero sistema scolastico faentino".