Modifiche al semaforo per diminuire il traffico: come cambia la viabilità

È stato modificato il ciclo semaforico dell'impianto che regolamenta il traffico nell'incrocio tra via Piratello, via Della Chiusa e a strada statale 253 San Vitale a Lugo. Nello specifico, è stata eliminata la fase di verde solamente in uscita da via Della Chiusa e rosso per tutti gli autoveicoli provenienti dalle altre strade coinvolte nell'intersezione; i veicoli in uscita da via Della Chiusa d’ora in poi dovranno quindi attenersi alla prescrizione di dare la precedenza.

La modifica è stata pensata per evitare che negli orari di punta più di 60 autoveicoli complessivamente siano fermi con i motori accesi per oltre 30 secondi durante ogni ciclo semaforico, diminuendo così l'inquinamento e aumentando la scorrevolezza del traffico. Anche la segnaletica orizzontale sarà aggiornata per rispondere ai criteri di sicurezza richiesti dal codice della strada.