Modifiche alla sosta per migliorare la viabilità della strada

Novità per la sosta in via Severoli, a Faenza.Nei giorni scorsi, completata l'installazione della relativa segnaletica, sono state attivate alcune modifiche finalizzate a migliorare la viabilità nella strada. E' stato infatti istituito il divieto di fermata nell'ultimo tratto di via Severoli, sul lato sinistro fino allo sbocco in piazza del Popolo, compresa l'area delimitata dai fittoni, per risolvere i disagi alla viabilità creati dalle auto che sostavano nella parte terminale di via Severoli. E' stato inoltre eliminato, in quanto poco utilizzato, lo spazio riservato al carico e scarico merci all'altezza del civico 18 della strada. Lo stesso spazio è stato invece riservato alla sosta dello scuolabus.

