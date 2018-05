Modifiche alla viabilità per la "Notte dei tappeti di segatura"

In occasione delle celebrazioni del Corpus Domini, sabato a Granarolo Faentino è programmata la manifestazione "Notte dei tappeti di segatura", promossa dalla parrocchia di San Giovanni Evangelista. Per consentire lo svolgimento di questo evento sono previste diverse modifiche alla viabilità nel centro storico di Granarolo Faentino. Dalle 18.00 di sabato 2 giugno fino alle 13.00 di domenica 3 giugno saranno infatti vietate la circolazione e la sosta di tutti i veicoli in via Garibaldi, via Pasolini (nel tratto da via Risorgimento a via Zanzi), via Risorgimento, via Maddalena Venturi (da via Garibaldi a via Oriani), via Oriani e in tutta la piazza Manfredi.

