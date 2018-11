Modifiche alla viabilità per rendere più sicuro l'accesso alla scuola

Al fine di agevolare e mettere in sicurezza l’accesso scolastico per gli alunni che frequentano l’istituto Codazzi-Gardenghi, a partire da giovedì 22 novembre sarà modificata la viabilità di viale Europa e via Manet a Lugo. Nello specifico, in via Manet sarà istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra viale Europa e via Masaccio (con direzione da viale Europa a via Masaccio). Da lunedì 26 novembre saranno in vigore ulteriori modifiche, valide solo nel solo periodo scolastico e nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 8:45 e dalle 16.15 alle 16.45; il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12.15 alle 12.45; il martedì e giovedì dalle 12.45 alle 13.10. In particolare, in viale Europa (tratto compreso tra via Macello Vecchio e via Manet) viene istituito un divieto di circolazione (eccetto scuolabus, residenti e veicoli in possesso di tagliando invalidi); in via dei Melandri viene mantenuto il divieto di circolazione eccetto residenti, nella direzione di marcia via Guerra-viale Europa.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !