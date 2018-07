Modifiche temporanee alla viabilità: tanti divieti nei prossimi giorni

Numerose le modifiche alla viabilità programmate nei prossimi giorni a Faenza per vari lavori. Giovedì 5 luglio, dalle ore 7.00 alle 19.00, per le opere di sostituzione degli infissi in un immobile sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli, esclusi i residenti, in via San Giovanni Battista fino al civico 3, e la sosta in un tratto di circa venti metri della strada. I soli residenti potranno transitare in doppio senso di marcia nei tratti di via San Giovanni Battista compresi da via Nuova e via Campidori fino al civico 3.

Sempre giovedì 5 luglio, nel pomeriggio, dalle ore 13.30 alle 17.00, sarà vietata la circolazione e la sosta nel tratto di via Naviglio compreso dal via Tomba fino al civico 13, con obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli transitanti in via Naviglio all'intersezione con via Tomba. Il divieto è dovuto a lavori edili che prevedono l'utilizzo di un camion gru.

Infine, venerdì 6 luglio, dalle ore 7.00 alle 18.00, per un intervento di ripristino della rete fognaria, saranno vietate la circolazione e la sosta in via Michelangelo, all'altezza del civico 21. Nei due tratti di strada oltre il cantiere - da via Masaccio al civico 21 e da via Cavalcavia al civico 21 - il transito sarà consentito ai soli residenti.