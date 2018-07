Madonna dell’Albero: cambia la viabilità da via Cella verso l'Adriatica e la Ravegnana

Dalla prossima settimana i veicoli in uscita da via Cella, a Madonna dell’Albero, verso via Ravegnana non potranno più svoltare a sinistra verso la Statale 16 e la Statale 67, ma solo a destra verso Ravenna. Tale modifica alla viabilità, anticipata qualche tempo fa dall’assessore Roberto Fagnani e condivisa anche in sede di consiglio territoriale, viene introdotta in via sperimentale, con l’obiettivo di rendere più fluida la circolazione.

Il divieto di svolta a sinistra, salvo imprevisti, dovrebbe entrare in vigore mercoledì prossimo. I veicoli provenienti da San Bartolo e diretti verso la Strada Statale 16 e la Strada Statale 67 potranno seguire il percorso alternativo via Cella, via Casalegno, via Stradello, via Dismano, strada statale 16. In via Ravegnana, all'altezza dell’intersezione con via Cella, verranno collocate barriere stradali tipo new-jersey in plastica, in corrispondenza della porzione centrale della carreggiata, allo scopo di prevenire comportamenti non conformi alla nuova disposizione.