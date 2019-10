Terrore al parco: anziano in accappatoio molesta due bambine

Attimi di paura al parco di viale Ariosto di Lido Adriano per due ragazzine. Nei giorni scorsi, infatti, un 84enne in accappatoio si sarebbe avvicinato a una di loro - di appena 11 anni - e dopo averle detto che sotto all'accappatoio non indossava nulla le avrebbe fatto una proposta sessuale. L'amica che era con lei, spaventata, ha subito allertato le forze dell'ordine che si sono precipitate sul posto, alle quali le due minori hanno raccontato quanto successo, spiegando che l'anziano aveva prima iniziato a mandare loro dei baci a distanza, per poi passare alle proposte esplicite. Alla fine l'84enne, raggiunto nella sua abitazione poco distante, è stato arrestato. La notizia è riportata dall'edizione locale del Resto del Carlino in edicola martedì.

