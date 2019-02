Montascale non funzionante, "Mia figlia disabile bloccata in casa": interviene Striscia la Notizia

Striscia la Notizia fa di nuovo tappa nel ravennate, dopo il servizio andato in onda a fine gennaio sul sequestro di alcuni porta-cellulare. Questa volta il mago Casanova ha portato la sua "bacchetta magica" a Pinarella di Cervia, dove una mamma aveva segnalato un grave disservizio.

Nel servizio del programma di Mediaset andato in onda sabato sera Beatrice, residente insieme alla famiglia in una casa popolare di Acer, spiega al mago che da tempo la figlia Francesca, disabile, non può più uscire di casa a causa del montascale non utilizzabile. "Quando abbiamo ottenuto la casa ci hanno assicurato che il montascale funzionava - spiega Beatrice - ma continuavo a chiamare il tecnico perchè in realtà si bloccava spesso, fino a quando non è stato bloccato dal Comune perchè i Vigili del fuoco hanno richiesto la documentazione necessaria, che non si trova essendo un impianto molto datato. Dal Comune dicono di aspettare".

Il mago ravennate si è quindi recato nella sede di Acer a Ravenna (che gestisce l'assegnazione delle case popolari), dove la presidente Emanuela Giangrandi ha spiegato che avrebbe rimesso in funzione il montascale immediatamente, dopo aver inviato i documenti al Comune di Cervia. "Abbiamo subito rimesso in funzione il montascale con un tecnico Acer, tramite un'ordinanza del 29 gennaio - spiega il sindaco Luca Coffari, raggiunto telefonicamente da Ravennatoday - e abbiamo disposto ad Acer di sostituirlo con uno nuovo da subito, visto che quello risale al 1999 ed è un po' vecchiotto. Serve giusto il tempo di ordinarlo e costruirlo, quindi almeno trenta giorni. In ogni caso ora è in funzione e Francesca può muoversi liberamente".