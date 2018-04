Morì salvando la vita a due colleghi: un convegno sulla sicurezza sul lavoro dedicato a 'Raffa'

Venerdì 20 aprile alle 10 nella sala Corelli del teatro Alighieri si svolgerà il convegno “La sicurezza nei luoghi di lavoro”, promosso da Università di Bologna (Scuole di Giurisprudenza e Scienze), Fondazione Flaminia e Comune, in memoria di Raffaele Rozzi, il chimico industriale ravennate morto a Bilbao nel settembre del 2007 per salvare due colleghi di lavoro.

Gli appuntamenti dedicati a Rozzi si caratterizzano per il corredo di iniziative di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare legate ai temi della prevenzione e della formazione. Sono stati predisposti, in collaborazione con la Fondazione Flaminia, in questi dieci anni dal tragico evento, numerosi progetti che hanno riguardato sia corsi di alta formazione per laureati e lavoratori che bandi per borse di studio rivolti ai ragazzi degli istituti superiori e a giovani laureati. Quest’anno sono stati messi in palio premi per 9.000 euro alle scuole superiori che avessero presentato i migliori elaborati prodotti dagli studenti, in forma scritta, a carattere multimediale o di opera d’arte, realizzati singolarmente o come opera collettiva anche di più classi, che affrontassero le tematiche della sicurezza sul lavoro. Il premio è assegnato a supporto dell’attività didattica rivolta agli studenti che, nel corso degli anni, si dimostrano sempre più sensibili e interessati alle tematiche oggetto del bando e al concorso stesso.

Hanno aderito al bando tutti gli istituti scolastici della città. La consegna dei premi e l’illustrazione degli elaborati vincitori avverranno al termine del convegno, che sarà aperto dal sindaco Michele de Pascale e presieduto da Antonio Penso, direttore della Fondazione Flaminia. Sarà poi proiettato il video “Gli amici di Raffa”, a cura dell’associazione culturale Raffaele Rozzi, e a seguire interverranno: Ferruccio Trifirò, professore emerito dell’Università di Bologna, presidente dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna; Luisa Brunori, presidente dell’associazione Win Win, già professoressa di Psicodinamica dei gruppi all’Università di Bologna; Cinzia Carta, dottoressa di ricerca dell’Università di Bologna, Idilio Galeotti, referente dell’Associazione Familiari e Vittime Amianto per la provincia di Ravenna.